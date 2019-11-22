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22 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Gölde temizlik yapan vinç battı, operatör jandarma tarafından kurtarıldı Haberi

Gölde temizlik yapan vinç battı, operatör jandarma tarafından kurtarıldı Haberi

İŞ MAKİNESİNİN BATMA ANINDAN GÖRÜNTÜLER

Jandarma İş Makinesi Bild Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-İŞ MAKİNESİNİN GÖLÜ TEMİZLEMESİNDEN GÖRÜNTÜLER
-DETAYLAR

( BURSA ) BURSA

- Son iki senedir yaşanan kuraklıktan dolayı İznik Gölü'nde oluşan adacıkları ve yüzeye çıkan pislikleri temizleyen iş makinesi suya battı. Gölde mahsur kalan vinç operatörü ise jandarma tarafından bot ile kurtarıldı. Son 2 yıldan bu yana İznik gölünün çeşitli yerlerinde adacıklar oluşurken, su yer yer 25-30 metre çekildi. Kıyı kesimlerinin bazı yerlerinde ise bataklıklar oluştu. Ekipler yüzeye çıkan bataklıkları ve pislikleri temizlemek için çalışma başlattı. Gölün temizlenmesi esnasında iş makinesi direksiyon hakimiyetini kaybederek göle battı. İş makinesinin battığını gören çevredeki vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri jandarma botu ile iş makinesinin operatörünü kurtardı. İş makinesi ise Bursa’da gelen özel bir ekip tarafından gölden çıkartıldı.
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