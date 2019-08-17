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17 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Gölde rüzgarın sürüklediği iki kişiyi köy sakinleri kurtardı

Gölde rüzgarın sürüklediği iki kişiyi köy sakinleri kurtardı

Kurtarma anı

Sarılar Baraj Gölü Cep Telefonu Yardım Çağrısı 

-Kurtarılan köy sakininin açıklaması

( SİVAS )- Serinlemek için Şambrel ile baraj gölüne giren iki kişi rüzgarın etkisi ile açığa sürüklendi. Gölde mahsur kalan iki kişiyi yüzle bilen köy sakinleri kurtardı. SİVAS

- Serinlemek için Şambrel ile baraj gölüne giren iki kişi rüzgarın etkisi ile açığa sürüklendi. Gölde mahsur kalan iki kişiyi yüzle bilen köy sakinleri kurtardı. Edinilen bilgiye göre olay Sivas’ın Hafik ilçesi Alanyurt köyü sınırlarında yer alan Pusat barajından meydana geldi. Fahri Keskin ve Fuat Yıldız isimli iki köy sakini serinlemek için baraj gölüne girmeye karar verdi. Yüzme bilmedikleri için bir şambrele sarılarak göle girdiler. Ancak rüzgarında etkisi ile sürüklenerek açıldılar. Geri dönemeyince bağırarak yardım çağrısında bulundular. Keskin ve Yıldız’ın yardım çığlıklarını duyan Ömer Çiçek, köy sakinlerinden de yardım alarak, uzun bir halatın ucunu eline alarak Keskin ve Çiçek’in bulunduğu yere kadar yüzdü. Elindeki halatı şambrele bağladı. Karadakilerin halatı çekmesi ile her iki kişi de kurtarıldı. Bir arkadaşları da bu anları cep telefonu ile kaydetti.

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