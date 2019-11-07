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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Gölde Mahsur Kalan Köpek Donmak Üzereyken Bulundu

- Gölde Mahsur Kalan Köpek Donmak Üzereyken Bulundu

köpeği kurtarma anı

Sokak Köpeği Köpek 

-detay

( OTTAWA ) - Gölde mahsur kalan köpek donmak üzereyken bulundu OTTAWA

- Kanada’da gölde mahsur kalan sokak köpeği donmak üzereyken bulundu. Kanada’da sokak köpeği buzun kırılması sonucu göle düştü. Kanada’da yiyecek ararken yüzeyindeki buzun kırılması sonucu göle düşerek mahsur kalan köpek kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Köpeği kurtarmak için göle gelen ekipler önce bot yardımıyla suya girerek buzları kıra kıra köpeğe ulaştı. Ardından ekipler köpeği alarak kıyıya getirdi.
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