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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Gölde kaybolan gencin cesedi bulundu

Gölde kaybolan gencin cesedi bulundu

Polislerden görüntüler

Polis Cenaze Bild Baraj Gölü Cenaze Aracı 

-Kurt’un yakınlarından görüntüler
-Kurt’un cesedinin cenaze aracına yüklenmesi
-Cenaze aracının gidişi
--Arşiv Görüntü

( ADANA )- Adana’da serinlemek için kuzenleriyle baraj gölüne girdikten sonra kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı ADANA

- Adana’da serinlemek için baraj gölüne girdikten sonra kaybolan 18 yaşındaki Mert Kurt’un cesedi bulundu. Dün akşam saatlerinde serinlemek için 3 kuzeniyle birlikte Seyhan Baraj Golü’ne giren Mert Kurt, yorgun düşünce karaya çıkamadı. Kurt’un gözden kaybolması üzerine kuzenleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen su altı polisleri, Kurt’a ulaşmak için gölde çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saat süren arama sonucunda Kurt’a ulaşılamadı. Bugün ise olayın gerçekleştiği bölgede arama çalışmaları yeniden başladı.
Sabah saatlerinde Mert Kurt’un cansız bedenine ulaşıldı. Mert Kurt’un cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
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