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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Gölde boğulan genç için göz yaşları sel oldu

Gölde boğulan genç için göz yaşları sel oldu

Cenaze namazından görüntü

Cenaze Cenaze Namazı 

-Babasının görüntüsü
-Ağlayan yakınları
-Fotoğraf
-Arşiv

( BURSA )- Orhangazi Emirhan’a ağladı BURSA

- Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kuzenleri ile birlikte girdiği İznik Gölü’nde boğularak hayatını kaybeden 19 yaşındaki üniversiteli genç Emirhan Beyazıt, göz yaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Gencin cenazesine binlerce vatandaş katıldı.
Yeniköy altında kuzenleri ile birlikte serinlemek için girdiği gölde boğularak hayatını kaybeden Üniversite 1. sınıf öğrencisi Emirhan Beyazıt, Orhangazi’ye bağlı Yeniköy Mahallesi’nde son yolculuğuna uğurlandı. Emirhan Beyazıt’ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından Orhangazi’ye getirildi.
Gencin na'şı daha sonra Yeniköy'deki baba evine getirildi.
Annesi Nurdan ile zeytin ticareti yapan babası Mehmet Beyazıt ve diğer yakınları gözyaşlarına boğuldu. Emirhan Beyazıt’ın cenazesi daha sonra Yeniköy Yeni Camii’ne getirildi.
Beyazıt, ikindi vakti kılınan cenaze namazını müteakip defnedildi. Cenazeye AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, bir önceki dönem milletvekilleri İsmail Aydın, Cemaletttin Kani Torun, Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, siyasiler, STK temsilcileri ile binlerce Orhangazili katıldı.

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