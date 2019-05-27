Gölcük yaylasında eğitim motivasyonu Haberi

-ÖĞRENCİLERİN PİKNİK ALANINDA DERS ÇALIŞMA GÖRÜNTÜSÜ

-ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİSİ SUEDA İNCEKULAK İLE RÖPORTAJ

-GELENEKSEL OKÇULUK ÇALIŞMALARI

-GELENEKSEL OKÇULUK SPORCUSU SUEDA İNCEKULAK İLE RÖPORTAJ

-GÖLCÜK YAYLASINDAN GÖRÜNTÜLER



( KÜTAHYA )- Simav’ın ünlü mesire alanı Gölcük yaylasına gelen öğrenciler, açık havada ders ve spor etkinliği yapıyor KÜTAHYA



- Kütahya’nın Simav ilçesine 20 kilometre uzakta bulunan bin 453 rakımlı Gölcük yaylasına giden öğrenciler, yılın son sınavlarına burada hazırlanıp geleneksel okçuluk sporu gibi çeşitli etkinliklerde bulunuyor. Gölcük mesire alanına iftar açmak için gelen vatandaşlar, açık havada ders çalışıp, spor yaparak ve hamakta uyuyarak zamanlarını değerlendiriyor. Gediz Anadolu Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Sueda İncekulak (18), hafta sonunda, Simav’ın Gölcük yaylasında sınavlarına hazırlandığını ifade etti.

İncekulak “Açık havanın ders çalışmaya oldukça olumlu katkısı var, bu yüzden Gölcük bulunmaz bir nimet. Ben de her hafta sonu buraya Gölcük mesire alanına ders çalışmaya geliyorum, çok fazlasıyla başarı elde ediyorum” dedi.

Antrenörü Süleyman Akif Ünlü'den geleneksel okçuluk eğitimi aldığını belirten Süeda İncekulak, okçuluğa babasının vesile olduğunu, aldıkları yay ve oklarıyla Gölcük yaylasında çalışmalar yaptığını söyledi.



İncekulak “Geleneksel okçuluk antrenörü Süleyman Akif Ünlü hocam ile yaptığımız çalışmalarımızla, hedefim Türkiye şampiyonluğu” diye konuştu.



