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01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Gölcük'ten gelen mektup Elazığlı depremzedeleri duygulandırdı İzle

Gölcük'ten gelen mektup Elazığlı depremzedeleri duygulandırdı İzle

-Mont ve mektuptan detay

Depremzede Deprem Geçmiş Olsun Allah Yardım Kutusu 

--Köy muhtarı açıklama
--Genel ve detay

( ELAZIĞ )- 17 Ağustos 1999 yılında Gölcük depreminde evini kaybeden Ercan Ergün'ün Elazığ'a gönderdiği yardım kolisi içerisindeki montun cebinden çıkan mektup okuyanları duygulandırdı ELAZIĞ

- Elazığ’da meydan gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası 17 Ağustos 1999 yılında Gölcük depreminde evini kaybeden Ercan Ergün''ün Elazığ'a gönderdiği yardım kolisi içerisindeki montun cebinden çıkan mektup okuyanları duygulandırdı. Elazığ’da meydan gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye’nin dört bir yanından yardım geliyor. Bu yardımlardan biri de çok sayıda insanın hayatını kaybettiği Kocaeli'den geldi. İzmit ilçesinden Elazığ’a gönderilen ve içerisinde kıyafetlerin bulunduğu yardım kutusundaki bir monttan 17 Ağustos 1999 tarihinde Gölcük depreminde evini kaybeden Ercan Ergün'ün yazdığı mektup çıktı. Mektup okuyanları duygulandırdı. Mektupta Gölcük depreminin çok can aldığını ve büyük bir kayba sebebiyet verdiğine dikkat çeken Ergün, millet ve devlet bir olduktan sonra her şeyin üstesinden gelineceğine anlatırken, gönderdiği mont ise Elazığ’ın Palu ilçesindeki ihtiyaç sahibi Abdulkadir Üstünkaya’ya ulaştı. Türkiye’nin her yerinden yardımın geldiğini ancak ellerine geçen mektubun kendilerini çok duygulandırdığını belirten Palu ilçesine bağlı Yarımtepe Köyü Muhtarı Zülfü Üstünkaya “Elazığ’da 6.8 şiddetindeki depremden dolayı kardeşlerimiz bizlere kıyafet ve benzeri yardımlarda bulundu. Böyle ince düşündükleri için çok teşekkür ediyoruz. Kıyafetler arasındaki montlardan birisinin cebinde bir mektup çıktı. Hatta çok duygulandım. Elazığ adına teşekkür ederiz, Allah razı olsun”dedi.
“Benim de evim yıkılmıştı” Ercan Ergün’ünün gönderdiği monttan çıkan mektupta, “ Öncelikle geçmiş olsun diyorum. Kaybettiğimiz canlara Allah'tan rahmet acılı ailelere sabırlar diliyorum. Ben 17 Ağustos 1999 depremini yaşamış bir çok insanımızı kaybetmiş Kocaeli’nden bir kardeşinizim. Kıymetli kardeşim eviniz yıkıldı ise şuan biliyorum çok üzgünsünüzdür. Benim de evim yıkılmıştı. İnan çok fazla üzülme bu millet ve devlet en kısa zamanda gereğini yapacaktır. Ta ki 17 Ağustos’ta binlerce ev yıkılmıştı. Ama çok şükür 2 sene dolmadan devletimizin yaptırdığı evlerimize girdik ve yaralarımız sarıldı. Maddi kayıplar öyle böyle yerine gelir sadece yitirilen canlar geri gelmez. Bizler yazın sıcağında yaşadık sizler kışın en soğuk zamanında. Son olarak tekrar geçmiş olsun diyor, Allah yardımcınız olsun. Gönül daha güzel şeyler göndermek isterdi, inşallah kusura bakmazsınız. Selam ve dua ile. “ ifadeleri yer aldı. (İM-RY-HİV-
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