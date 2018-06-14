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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Gölcük'te iş kazası: 1 yaralı - KOCAELİ

Gölcük'te iş kazası: 1 yaralı - KOCAELİ

- İnşaat alanından görüntüler - İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmasından görüntüler - Yaralı işçinin ambulansa bindirilmesi Kocaeli 'de iş kazası: 1 yaralı - Gölcük ilçesinde köprülü kavşak çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalarak yaralanan işçi hastaneye kaldırıldıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Gölcük ilçesinde köprülü kavşak çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Değirmendere D - 130 Karayolu'nda yapımı devam eden Yüzbaşılar Köprülü Kavşak çalışması esnasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana geldi.Göçükte, işçilerden Edip Keskin toprak altında kaldı. Olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması sonucu işçi, yaralı olarak kurtarıldı.Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Keskin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlk Müdahale Hastane İş Kazası Köprülü Sağlık Ekipleri 

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