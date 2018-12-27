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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Gölcük Tabiat Parkı'ndaki kır evlerinin yapımı durduruldu - BOLU

Gölcük Tabiat Parkı'ndaki kır evlerinin yapımı durduruldu - BOLU

- Durdurma kararı verilen kır evlerinden detaylar - Doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'na, "Gölcük Tabiat Parkı Gelişme Planı" çerçevesinde yapılmaya başlanan 25 kır eviyle otel projesi, Bolu İdare Mahkemesi tarafından durduruldu - Aynı plan kapsamında bulunan dağ kızağı, teleferik hattı ve kır lokantası projelerin ise durdurulması talebinin reddine karar verildiBOLU (AA) - Bolu İdare Mahkemesi, Gölcük Tabiat Parkı'na yapılan 25 kır eviyle otel projesinin durdurulmasına karar verdi. Bolu Belediyesi'ne 2012 yılında kiralanan Gölcük Tabiat Parkı içinde devam eden Gölcük Tabiat Parkı Gelişme Revizyon Planı kapsamındaki 25 kır evi ile otel projesine ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı.Bilirkişi raporunun Bolu İdare Mahkemesi'ne ulaşmasının ardından yapılan duruşmada, ilgili raporda yer alan "dava konusu planın uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceği" tespitine istinaden yürütmenin durdurulması kararlaştırıldı.Öte yandan, aynı revizyon planı kapsamında bulunan dağ kızağı, teleferik hattı ve kır lokantası projelerinin durdurulması hakkında açılan dava ise kullanım kararları ve diğer yönleri bakımından kanunda aranılan şartlarla birlikte gerçekleşmediğinden yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar verildi.
- SüreçTarım ve Orman Bakanlığı tarafından Bolu Belediyesi'ne 2012 yılında 29 yıllığına kiralanan Gölcük Tabiat Parkı için 19 Aralık 2017'de ihale yapılmış, 12 firmanın katıldığı ihaleyi Kurtuluş Tokcan aylık 116 bin lira teklif vererek kazanmış ancak 2 Ocak 2018'de Bolu Belediyesi encümeni ihaleyi iptal etmişti.Daha sonra belediye encümeni tarafından alınan kararla söz konusu işletmenin Bolu Belediyesi tarafından yapılmasına ve işletilmesine karar verilmiş, proje kapsamında haziran ayında Gölcük Tabiat Parkı'nda bulunan göle 500 metre uzaklıktaki alanda kır evlerinin yapımına başlanmıştı.

Bilirkişi Haziran Ayı Bilirkişi Raporu Teleferik Hattı Belediye Encümeni 

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