Gölcük Tabiat Parkı'nda ilaçlama çalışmaları - BOLU
- Ekiplerin çalışması - Genel detaylar - Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Koray Kolludemiroğlu ile röportajGölcük Tabiat Parkı'nda ilaçlama çalışmalarıBOLU (AA) - Doğal güzellikleri ile ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nda belediye ekipleri tarafından sivri sineklere yönelik olarak ilaçlama çalışması gerçekleştirildi. Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, doğal güzellikleri ile ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nda İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle sivri sineklerle mücadele kapsamında ilaçlama çalışması yaptı.Ekipler, bot ile tabiat parkı içerisinde bulunan göl ve çevresinde ilaçlama çalışmasını gerçekleştirdi. Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Koray Kolludemiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bolu 'nun göz bebeği olan Gölcük'te sivri sineklere karşı ilaçlama çalışması yaptıklarını belirterek, "Sivri sineklerle mücadele konusunda çalışmalarımız sürekli olarak devam edecek. Biyolojik bir mücadele, kimyasal kullanılan bir mücadele değil. Sadece sivri sineklere zarar veren bir bakterinin kullanıldığı bir ilaçlama yöntemi ile ilaçlama yapıyoruz." diye konuştu. Tabiat parkında kara sineklerle ilgili de mücadele çalışması yaptıklarını ifade eden Kolludemiroğlu, program dahilinde il genelinde çalışmaların sürdüğünü kaydetti.