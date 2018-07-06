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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Gölbaşı'nda iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı - ADIYAMAN

Gölbaşı'nda iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı - ADIYAMAN



- Ambulansların yaralıları getirmesi - Gölbaşı Devlet hastanesi genel plan Adıyaman 'da iki otomobil çarpıştı: 10 yaralıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.Plakaları öğrenilemeyen Fethi Şimşek (45) yönetimindeki otomobil ile Doğan Ölper (37) idaresindeki otomobil, Malatya Erkenek tüneli yakınlarında çarpıştı.Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki Güler, Fadime ve Cuma Şimşek ile Eren, Abuzer, Özlem, Doğa ve Zahide Ölper yaralandı.Yaralılar, Gölbaşı Devlet Hastanesi ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Hastane 

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