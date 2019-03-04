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04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Gölbaşı'da 'Çanakkale Gezici Müzesi' ziyarete açıldı - ADIYAMAN

Gölbaşı'da 'Çanakkale Gezici Müzesi' ziyarete açıldı - ADIYAMAN

Gölbaşı'da "Çanakkale Gezici Müzesi" ziyarete açıldı - ADIYAMAN

: - Gölbaşı’nda “Çanakkale Gezici Müzesi” öğrencilerin ziyaretine açıldı - Müze görevlisinin sunumu - “Çanakkale Gezici Müzesi”ni dolaşan öğrencilerin detaylarıGölbaşı'da "Çanakkale Gezici Müzesi" ziyarete açıldıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'ın Gölbaşı ilçesinde Çanakkale Savaşı'nda kullanılan malzemelerin sergilendiği "Çanakkale Gezici Müzesi" ziyarete açıldı.Gölbaşı Spor Salonunda düzenlenen ve müzedeki eserlerin yer aldığı sergi, 5 gün ziyaret edilebilecek.Müze görevlisi Ali Murat Kalegil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzede Çanakkale Savaşı'nda verilen destansı mücadeleyi ve kahramanlıkları gelecek nesillere daha iyi anlatmak için ülkenin her yerini dolaşan müzede, bugüne kadar bilinmeyen materyalleri sergilediklerini belirtti.
Müzenin Gölbaşı Belediyesinin katkılarıyla ilçeye getirilerek ziyarete açıldığını ifade eden Kalegil, gezici müzesinin 2010'dan bu yana ziyaret Türkiye'nin dört biri yanını dolaştığını anlattı.

Muhabir Akkale Kahramanlık Öğrenciler 

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