Gökyüzüne uzay balonu gönderildi - ÇANKIRI

- Çankırı Hacı Murad - ı Veli İmam Hatip Lisesinden görüntüler - Uzay balonunun şişirilmesi - Gökyüzünden görüntü almasını sağlayacak cihazın görüntüsü - Balonun gökyüzüne gönderilmesi - Proje Koordinatörü Yüksel Arslan'nın konuşması Çankırı 'dan gökyüzüne uzay balonu gönderildi - Çankırı Hacı Murad - ı Veli İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan, gökyüzünden görüntü almayı sağlayacak uzay balonu, TSK'nin Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'de şehit olan Mehmetçik için zeytin dalı ile gökyüzüne gönderildiÇANKIRI (AA) - Çankırı Hacı Murad - ı Veli İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan ve gökyüzünden görüntü almayı sağlayacak uzay balonu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'de şehit olan Mehmetçik için zeytin dalı ile gökyüzüne gönderildi.Okul bünyesinde bulunan Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezi'nce, Gökyüzü Kaşifleri Hayallerine Kavuşuyor Projesi kapsamında, projede yer alan 30 öğrenciyle gökyüzüne uzay balonu gönderilmesi kararlaştırıldı.Öğrencilerle uzay konusundaki eğitimlerin ardından içinde GPRS, kamera ve güç kaynakları bulunan ve 20 bin metre yüksekliğe çıkabilen uzay balonu hazırlandı.Okul bahçesinde bir araya gelen öğretmenler ve öğrenciler, Afrin'deki şehitleri de yad etmek amacıyla zeytin dalı ile balonu gökyüzüne gönderdi.Proje Koordinatörü Yüksel Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, balonda bulunan ekipmanların tamamının öğrenciler tarafından yapıldığını söyledi.
Gökyüzüne gönderilen uzay balonunun yaklaşık 20 bin metre yükseklikte patlayacağını ve öğrenciler tarafından hazırlanan paraşüt sistemiyle yere ineceğini belirten Arslan, "Uzay balonunun gökyüzündeki yolculuğu yaklaşık 4 saat sürecek. Bu 4 saat sonucunda 20 kilometrede patlayarak inecek. Bu balonun içindeki ekipmanlarda GPRS, kamera sistemi, güç kaynaklarından oluşan entegre bir sistem var. Bu sistem sayesinde yaklaşık 4 saatlik bir çekim gerçekleştirilecek. Daha sonra yere indiğinde de cep telefonuna göndermiş olduğu konumla bu cihaz kutusunu alacağız ve kayıtları hep beraber inceleyeceğiz." dedi. Okulun Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu olduğunu, bu alanda öğrencilerin kendilerini geliştirebilecekleri için imkan sunulduğunu anlatan Arslan, şunları kaydetti:"Özellikle fen, teknik ve astronomi konusunda öğrencilerimizin ilgilerini çekmek ve onları bu alanlara yönlendirmek için böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Özellikle bu çalışma içinde Takiyüddin Astronomi Topluluğu (TAKAT) eğitimcilerinin katkısı oldu. Zeytin dalı göndermemizin amacı da bu tip çalışmalarda bir tema belirleniyor. Biz de Afrin şehitlerimizi yad etmek üzere onların anısına uzay balonumuzu gökyüzüne bir zeytin dalı ile gönderdik."