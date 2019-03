Gökyüzünden Erzincan’a yüzlerce karanfil yağdı

-Paraşütle gökyüzünden şehir meydanına karanfil atılması

-Şehir meydanına atılan karanfilleri alan kadınlar



( ERZİNCAN ) ERZİNCAN



- Erzincan'da 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde farklı bir kutlama etkinliği düzenlendi.

Yüzlerce kutlama notlu karanfili gökyüzünden Motorlu Yamaç Paraşütüyle dağıtıldı. Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ziyaretlerde bulunarak kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayıp karanfil verdi. Ayrıca Başkan Başsoy çok farklı bir etkinliğe imza attı. Yüzlerce kutlama notlu karanfili gökyüzünden Motorlu Yamaç Paraşütüyle dağıtıldı. Yaklaşık 40 dakika boyunca şehir üzerine tur atan paraşütçüler, gökyüzünden şehrin meydanına ve ana caddelerine yüzlerce karanfil yağdırdı. “Belediye İşi Gönül İşi Cemalettin Başsoy” yazılı paraşütle yapılan uçuş gösterisine ilgi büyük oldu. Meydanda gökyüzünden düşen karanfilleri alan vatandaşlar bu ilginç kutlama için Başkan Cemalettin Başsoy’a teşekkür ettiler. Yapılan etkinlikle ilgili olarak konuşan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy; “Belediye İşi Gönül İşi” diyerek seçim çalışmalarımız kapsamında yürüttüğümüz çalışmalara bugün yeni bir renk katmak adına böyle bir çalışma yaptırdık. Bizler için çok değerli olan ve hayatımızın her alanında aktif rol alan kadınlarımıza jest yapmak amacıyla ve doğa sporlarıyla ünlü şehrimizde yamaç paraşütü sporunun tanıtımına katkı sağlamak amacıyla böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Halkımızın da ilgisi yoğun oldu. Biz kadınlarımızı hak ettiği yerde görmek isteriz. Bunun için her şeyi ama her şeyi yapmaya hazırız. Bu güne kadar Erzincan Belediyesi olarak, Meslek Edindirme Kursları çatısı altında yüzlerce kadına mesleki eğitim verdik. Kadın Meclisi ile Kadın Dernekleri ile birçok projeye, bir çok çalışmaya imza attık. Kadınlara ekonomik hürriyetlerini kazandırmak için çalışmalar yürüttük. Bunlardan maksadımız kadının toplum içerisindeki yerini güçlendirmekti. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutluyorum” dedi.

Atılan yüzlerce karanfil meydanda bulunan vatandaşlarca toplandı. Gökyüzünde yaşanan bu renkli görüntünün ardından yamaç paraşütü varış noktasına geri döndü.