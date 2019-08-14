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14 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Gökyüzünde tatil keyfi

Gökyüzünde tatil keyfi

Paraşütlerden detaylar

Yamaç Paraşütü Gökyüzü Erimli Şili Rtürk 

-Paraşütler uçarken
-Paraşütçülerden röp.
-Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Kurban Bayramının son gününde tatilci vatandaşlar Tekirdağ’ın Şarköy İlçesinde mavi ile yeşilin buluştuğu Uçmakdere’de paraşüt keyfi yaşadı. Kurban Bayramının son gününde Tekirdağ’ın Şarköy İlçesine bağlı Uçmakdere’de tatilci yoğunluğu yaşandı. İstanbul, Edirne ve Kırklareli gibi çevre illerden gelen tatilci vatandaşlar mavi ile yeşilin buluştuğu Uçmakdere’de paraşüt keyfi yaşadı. 250 metreden atlayış Çevre illerden gelen kimi vatandaşlar paraşütle 250 metreden atlayarak tatili gökyüzünde geçirirken, kimi vatandaşlarda muhteşem manzarayı gezip piknik yaptı. Mert Ecertürk isimli vatandaş uçuş öncesi yaptığı açıklamasında, “İlk defa uçuş yapacağım. Biraz heyecanlıyım” dedi.
Bayram nedeniyle yoğunluk var Paraşüt Pilotu Yılmaz Özkaya ise , “Uçmakdere Marmara Bölgesinde yamaç paraşütünün en ideal, en verimli çalışan, en fazla uçuş veren yeri. Şuan biz Uçmakdere’de alçak tepelerden, 250 metrelik tepelerin birindeyiz. Rüzgar güzel denizden geliyor. Mert Kardeşimle uçacağız. Bayram nedeniyle bir yoğunluk var ama havalar bugüne kadar çok uygun değildi bugün hava çok güzel. Kısmet olursa şimdi uçacağız” diye konuştu.

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