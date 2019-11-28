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28 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Gökyüzünde seyrine doyumsuz anlar...Ay ve yıldız Türk Bayrağını hatırlattı

Gökyüzünde seyrine doyumsuz anlar...Ay ve yıldız Türk Bayrağını hatırlattı

Ay ve yıldızın görüntüsü

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

Gökyüzü 


- Kırıkkale'de güneşin batmasının ardından gökyüzünde ortaya çıkan ay ve yıldızın görüntüsü, Türk Bayrağını hatırlattı. Güneşin batmasının ardından ortaya çıkan ay ve yıldızın görüntüsü Kırıkkale'de gözle görülecek şekilde belirginleşti. Gökyüzünde yan yana gelen ay ve yıldız Türk Bayrağını hatırlattı. Güneşin batmasına yakın saatlerde görünmeye başlayan ay ve yıldız, bir birine yakın şekilde görüntülendi.
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