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23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Gökyüzünde eşsiz anlar İzle

Gökyüzünde eşsiz anlar İzle

Pilot cep telefonu görüntüsü

( İSTANBUL )- Pegasus uçağının pilotu o anları kaydetti İSTANBUL

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- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmak için alçalan dev uçağın bulutlardaki yansıması nefesleri kesti. Gökyüzündeki ilginç anları uçağın pilotu kaydetti.
Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmak için alçalan Pegasus Havayolları pilotu, ilginç bir görüntü kaydetti.
Görüntülerde güneşi arkada bırakarak bulutların üzerinde rotasında seyreden dev uçak, alçalmaya başlıyor. İşte tam bu anlarda güne ışınları bulutların üzerine adeta bir filim sahnesi gibi dev uçağın görüntüsünü yansıtıyor. Uçak iyice alçalıp bulutların arasına daldığında ise sanki iki uçak birbirlerinin içinden geçiyormuş gibi bir görüntü oluşuyor. Gökyüzünde ender olarak yaşanabilecek yansımayı kaydeden pilot, o anları sosyal medyadan paylaştı. (ÖFA
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