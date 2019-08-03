Gökyüzü yamaç paraşütleri ile şenlendi Haberi



- Yalova’da gerçekleştirilen 5. Havacılık Festivali renkli görüntülere sahne oldu. 11 ilden gelen yamaç paraşütü pilotları onlarca metre yükseklikten yaklaşık 3 kilometre ötedeki hedefe konmak için yarıştı. Gökyüzünde renkli görüntüler oluştu. Yalova, Havacılık Festivali’ne ev sahipliği yaptı. Yalova, Burdur, Ankara, İstanbul, Sakarya, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Ordu, Yozgat ve Kütahya’dan gelen yamaç paraşütü sporcuları Soğucak Kaletepe mevkiine çıktı. Onlarca metre yükseklikte hazırlıklarını tamamlayan yamaç paraşütü pilotları, ardından verilen komutlarla uçtu. Gökyüzünde rengarenk görüntüler oluşturan sporcular 3 kilometre ötedeki belirlenen hedefe inmek için hünerlerini sergiledi. Bazı sporcular ise rüzgârın azizliğine uğradılar. Kalkış yapamayan sporcular birkaç denemeden sonra kendilerini gökyüzüne bıraktı. Yalova’nın hızla doğa ve havacılık sporları merkezine dönüşeceğini dile getiren Yalova Havacılık ve Spor Kulübü Başkanı Nuri Baş, “5. kez Yalova Havacılık Festivalini düzenliyoruz. Festival kapsamında bir hedef yarışması da koyduk. Bu festivale birçok ilden iştirak var. Gayemiz Yalova’da ekstrem sporları ve doğa sporlarını yaymak. Festivale her yıl talep artıyor. Yalova doğa sporları merkezi olmaya aday bir il. Yüzde 63’ü orman olan ilimiz bu tip sporlar için çok elverişli. Yalova Havacılık ve Spor Kulübü olarak 7 tepede 7 nokta açtık. Diğer tepelerde de benzer organizasyonlar gerçekleştirerek ülkeye tanıtmak istiyoruz” dedi.

Festivale Yalova Valiliği ve Yalova Belediyesi de destek verdi. (SÇ-MŞ)

