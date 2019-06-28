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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Gökyüzü uçurtmalarla şenlendi

Gökyüzü uçurtmalarla şenlendi

UÇURTMALARIN GÖRÜNTÜSÜ

Gökyüzü Festival Uçurtma Festivali 

-RÖPORTAJLAR

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenen Uçurtma Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Tavşanlı Doğa Sporları Kulübü'nün organize ettiği festivale çocuklar ve ailelerinin yoğun katılımı ile Moymul mera alanında gerçekleştirildi.
Tavşanlı Doğa Sporları Kulübü Başkan yardımcısı Yavuz Doğanay, kulübün birçok doğa sporları etkinliklerine imza attığını belirterek, "Bizler bu tarz doğa sporlarına ilgi duyan kişilerle bu kulübümüzü kurduk. Bugün de Tavşanlı'da uçurtma festivalini gerçekleştiriyoruz. Derneğimizde milli uçurtma sporcumuz Fevzi Kır bu etkinliğin başında. Doğa sporlarına ilgi duyan herkesi kulübümüze üye olmaya bekliyoruz" dedi.
Tavşanlı Doğa Sporları Kulübü ve Martı Uçurtma Kulübü üyesi Fevzi Kır ise, önümüzdeki günlerde daha geniş çaplı festivaller için hazırlanacaklarını ifade etti.
Gökyüzünde uçurtmaların uçurulduğu anlarda ise çocukların sevinci görülmeye değerdi. Çocuklar, ilk kez böyle renk renk farklı tasarımlarda uçurtmaları gökyüzünde gördüklerini belirtirken, tekrar bu tür etkinliklerin olmasını istediler. (Tİ - EFE)
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