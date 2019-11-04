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04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Gökyüzü uçurtmalar ile renklendi Haberi

Gökyüzü uçurtmalar ile renklendi Haberi

UÇURTMALARIN UÇURULMASI, TAVŞANLI DOĞA SPORLARI BAŞKANI CEVDET TAŞKINGÜL İLE RÖPORTAJ, KIZILAY TAVŞANLI ŞUBE BAŞKANI MÜMTAZ SERDAROĞLU İLE RÖPORTAJ, GÖKYÜZÜNDE AKŞAM SAATLERİNDE UÇURTMALAR

( KÜTAHYA ) - KÜTAHYA

Sosyal Medya Uçurtma Şenliği Gökyüzü Festival Şehir İçi 


- Kızılay Haftası nedeniyle Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde uçurtmalar gökyüzünü renklendirdi. Kızılay Tavşanlı Şubesi, Tavşanlı Doğa Sporları Kulübü ve Martı Uçurtma Kulübü'nün organize ettiği festivale çocuklar ve ailelerinin yoğun katılımı ile Moymul mera alanında gerçekleştirildi.
Kızılay Tavşanlı Şube Başkanı Mümtaz Serdaroğlu yapılan etkinlikler hakkında şunları söyledi: "Kızılay haftası nedeniyle farklı etkinlikler gerçekleştirdik. Özellikle de iki etkinliğimizi Tavşanlı Doğa Sporları Kulübü ile yaptık. 29 Ekim günü bisikletler ile şehir içi tur düzenledik, bugün de uçurtma etkinliği yaptık. Çocuklarımıza uçurtmalar dağıttık. Özellikle de çocuklarımızı bilgisayar başından uzaklaşması için, doğa ile baş başa kalmaları için ve de Kızılay'ı tanıtmak için böyle organizasyonlar yaptık. Bundan sonra da yapacağımız etkinlikleri sosyal medya aracılığı ile takip edebilirler. Herkese katılımlarından dolayı teşekkür ederim". Tavşanlı Doğa Sporları Kulübü Başkanı Cevdet Taşkıngül, kulübün birçok doğa sporları etkinliklerine imza attığını belirterek, " 2 ve 3 Kasım tarihlerinde uçurtma şenliğimizi Moymul çayırında gerçekleştirdik. Gençlerimizin, çocuklarımızın ve aileleri ile evden dışarı çıkmaları ve doğa ile baş başa kalmaları için bu tür etkinlikleri gerçekleştiriyoruz." Uçurtmalarını Moymul mera alanına çocukları ile getiren aileler akşam karanlığına kadar doğa ile baş başa vakit geçirdiler. Çocuklar, ilk kez böyle renk renk farklı tasarımlarda uçurtmaları gökyüzünde gördüklerini belirtirken, en kısa zamanda tekrar bu tür etkinliklerin olmasını dilediler. (Tİ - EFE)
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