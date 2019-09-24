Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Göktürk uydusu kutsal toprakları görüntüledi

Göktürk uydusu kutsal toprakları görüntüledi

Uydu görüntüleri fotoğrafları

( İSTANBUL ) - (ÖZEL) İSTANBUL

Kutsal Topraklar Tarım Kutsal Toprak Yüksek Hız Kabiliyet 


- Dünya’yı yaklaşık 700 kilometreden görüntüleyen GÖKTÜRK-2 uydusu, bu defa kutsal topraklar Mekke ve Medine'yi görüntüledi. Çekilen görüntülerde Mekke ve Medine çevresinde yapılan büyük yapılaşma gözler önüne seriliyor. 2012 tarihinde uzaya fırlatılan GÖKTÜRK-2 uydusu, dünyadan yaklaşık 700 kilometre yükseklikteki yörüngesinden veri gönderme devam ediyor. GÖKTÜRK-2 uydusu bu defa Mekke ve Medine'yi uzaydan görüntüledi. Dünya üzerindeki yörüngesinde altıncı yılını tamamlayan GÖKTÜRK-2, uzaydaki görevine başarıyla devam ediyor. GÖKTÜRK-2, 9 Mayıs 2019 ve 12 Mayıs 2019 tarihlerinde kutsal topraklar Mekke ve Medine'yi görüntüledi. Dünyanın her yerinden görüntü alma ve iletişim konisi içinde aktarma kabiliyetine sahip olan GÖKTÜRK-2, çevre, şehircilik, tarım ve ormancılık gibi alanlarda Türkiye’nin uydu görüntüsü ihtiyaçlarını başarılı bir şekilde karşılıyor. Yaklaşık 640 kilometrelik bir şeridin görüntüsünü tek geçişte indirebilecek kadar yüksek hızlı bir veri haberleşmesine sahip olan uydu, dünya etrafındaki bir turunu yaklaşık 98 dakikada tamamlıyor. Uydu TSK’nın ihtiyaç duyduğu hedef istihbaratı ile sayısal ve coğrafi veri üretimini de karşılıyor. (AFS- ÖY- ÖFA
İlgili Foto Galeriler
İntizar ikinci kez kutsal topraklardaİntizar ikinci kez kutsal topraklarda
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
ABDli Türkler Otelin Önüne Akın EttiABDli Türkler Otelin Önüne Akın Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı