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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Göktürk’te şantiyeleri ve yolları su bastı Haberi

Göktürk’te şantiyeleri ve yolları su bastı Haberi

araçların sel suları içinden geçmesi

Şiddetli Yağış Aşırı Yağış Yağan 

-sular altında kalan konteynerler
-vatandaş röportajı

( İSTANBUL )- “Köpeğim bir de kuşlarım vardı onlar da boğuldu” İSTANBUL

- Kemerburgaz-Göktürk yolunda aşırı yağıştan dolayı yollar ve çevredeki işçilerin kaldığı konteynerler su altında kaldı. İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış taşmalara ve su baskınlarına sebep oldu. Kemerburgaz-Göktürk yolunun bir kısmı suyun içinde kaldı. Su dolan yoldan yaya geçişi sağlanamazken, araçlar da suyun içinden zorlanarak geçti. Yol kenarında bulunan bazı iş yerleri de sular altında kaldı. Kemerburgaz Deresi'nin çevresinde bulunan birçok alanı su bastı. Çevrede bulunan bir inşaata ait şantiyede bulunan konteynerler suya gömüldü. Derenin taşmasıyla iş yerinin sular altında kaldığını söyleyen İsmet Konut, “Dün akşamdan beri yağan yağmur doldu. Yukarıdan da galiba barajı açtılar. Buralar böyle su doldu. Konteynerleri de sürükledi köprünün altına. Kimse de gelmedi bu saate kadar buraya. Gelip giden de olmadı. İş yerim komple suyun içinde kaldı. Ofisim, evraklarım” dedi.
“Köpeğim bir de kuşlarım vardı onlar da boğuldu” Sel nedeniyle şantiyede beslediği güvercinlerini ve bir köpeğini de kaybettiğini söyleyen Konut, “Güvercinlerim vardı benim. Onları da sel aldı götürdü. Kurtaramadım. Bir tane de köpeğim vardı o da boğuldu. Bir köpeğim bir de kuşlarım vardı onlar da boğuldu. Kurtaramadık” diye konuştu.

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