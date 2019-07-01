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01 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Göksu Irmağı'nda rafting heyecanı - MERSİN

Göksu Irmağı'nda rafting heyecanı - MERSİN

- Raftingcilerin Göksu ırmağına geliş görüntüleri - Raftingcilerin başlangıç noktasından hareket etmeleri - Raftingcilerin bitiş noktasında görüntüleri - MUDOF Sözcüsü Cafer Kurt ile röportajGöksu Irmağı'nda rafting heyecanıMERSİN (AA) - Mut ilçesinden geçerek Akdeniz’e dökülen Göksu Irmağı, rafting tutkunlarını ağırlamaya başladı.
Mut Doğa Sporları ve Fotoğraf Derneği (MUDOF) üyeleri, Göksu Irmağı'nda rafting etkinliğinde buluştu.MUDOF Sözcüsü Cafer Kurt, Mut ilçesinin Kadı köyünde başlayan rafting etkinliğinin Hamam köyünde sona erdiğini kaydetti.
Katılımcıları doğayla buluşturup yeni yerleri tanıttıklarını belirten Kurt, bu kapsamda rafting için uygun bir yapıda olan Göksu Irmağı'nı tercih ettiklerini ifade etti.
Kurt, bu tür etkinliklerin ilçe turizmine ve tanıtımına önemli katkı sağladığını aktardı.

Rafting Heyecanı 

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