Göksu Deltası’nda yangın:50 dönüm sazlık arazi yandı

-İtfaiye aracı ile birlikte yangının görüntüsü

-Alevlerden görüntü

-Yangının uzaktan görüntüsü

-Yangını izleyen vatandaşlardan görüntü



( MERSİN ) MERSİN



- Mersin'in Silifke ilçesinde, 300’ün üzerinde kuş türünün bulunduğu Göksu Deltası’ndaki yangında yaklaşık 50 dönüm sazlık arazi yandı. Yangının evlere yakın yerde çıkması tedirginliğe yol açtı. Edinilen bilgiye göre, Kum Mahallesi yakınlarındaki sazlıkta gece henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığı yere gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, arazi şartlarının uygun olmaması nedeniyle yangına müdahale edemedi. Yangının yazlık evlere yakın bir yerde çıkması tedirginliğe yol açtı. Yazlıkçılar evlerinden çıkarak yangının sönmesini korku dolu gözlerle izleyip büyük bir endişeye kapıldı. 300’ün üzerinde kuş türü ve çok sayıda bitki türünün bulunduğu Göksu Deltası’ndaki yangında yaklaşık 50 dönüm sazlık arazi yandı. Bataklık içerisindeki yangının sabah saatlerinde kendiliğinden söndüğü belirtildi.

