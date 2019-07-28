Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Göksu Deltası’nda yangın:50 dönüm sazlık arazi yandı

Göksu Deltası’nda yangın:50 dönüm sazlık arazi yandı

Yangının detay görüntüsü

Yangına Müdahale 

-İtfaiye aracı ile birlikte yangının görüntüsü
-Alevlerden görüntü
-Yangının uzaktan görüntüsü
-Yangını izleyen vatandaşlardan görüntü

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin'in Silifke ilçesinde, 300’ün üzerinde kuş türünün bulunduğu Göksu Deltası’ndaki yangında yaklaşık 50 dönüm sazlık arazi yandı. Yangının evlere yakın yerde çıkması tedirginliğe yol açtı. Edinilen bilgiye göre, Kum Mahallesi yakınlarındaki sazlıkta gece henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığı yere gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, arazi şartlarının uygun olmaması nedeniyle yangına müdahale edemedi. Yangının yazlık evlere yakın bir yerde çıkması tedirginliğe yol açtı. Yazlıkçılar evlerinden çıkarak yangının sönmesini korku dolu gözlerle izleyip büyük bir endişeye kapıldı. 300’ün üzerinde kuş türü ve çok sayıda bitki türünün bulunduğu Göksu Deltası’ndaki yangında yaklaşık 50 dönüm sazlık arazi yandı. Bataklık içerisindeki yangının sabah saatlerinde kendiliğinden söndüğü belirtildi.
İlgili Foto Galeriler
Selamımı Almadı Cinayeti Görüntüleri Ortaya ÇıktıSelamımı Almadı Cinayeti Görüntüleri Ortaya Çıktı
Hamile Kediyi Pitbullun Ağzına Atmışlardı... O Çocukların Sözleri Hayrete DüşürdüHamile Kediyi Pitbullun Ağzına Atmışlardı... O Çocukların Sözleri Hayrete Düşürdü
Dev Kaçak İçki OperasyonuDev Kaçak İçki Operasyonu
Tarihin En Büyük Sahte Dolar Operasyonu!Tarihin En Büyük Sahte Dolar Operasyonu!
Hamile Kadın Ve Eşine Trafikte Dehşeti Yaşatan Magandalara Bir Şok DahaHamile Kadın Ve Eşine Trafikte Dehşeti Yaşatan Magandalara Bir Şok Daha
Düzce'de Sel FelaketiDüzce'de Sel Felaketi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı