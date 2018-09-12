Gökkuşağının eşsiz manzarası havadan görüntülendi İzle

( İSTANBUL -ÖZEL)- İstanbul'da yağmur sonrası gökkuşağı sürprizi İSTANBUL
- İstanbul’da sağanak yağmurun ardından oluşan gökkuşağı manzarası havadan görüntülendi. Gökkuşağının bulutlarla oluşturduğu kartpostallık görüntüler görenleri kendine hayran bıraktı. İstanbul’da sağanak yağmur sonrası oluşan gökkuşağı havadan görüntülendi. Gökkuşağının muhteşem görüntüleri görenleri kendine hayran bıraktı. Gökkuşağı, gökyüzünde oluşturduğu renk cümbüşü ve bulutlarla bütünleşen haliyle kartpostallık görüntüler oluşturdu.