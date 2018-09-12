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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Gökkuşağının eşsiz manzarası havadan görüntülendi İzle

Gökkuşağının eşsiz manzarası havadan görüntülendi İzle

Gökkuşağın havadan görüntüsü

Sağanak Yağmur Gökyüzü Gökkuşağı Irak 

-Havadan detay görüntüler

( İSTANBUL -ÖZEL)- İstanbul'da yağmur sonrası gökkuşağı sürprizi İSTANBUL

- İstanbul’da sağanak yağmurun ardından oluşan gökkuşağı manzarası havadan görüntülendi. Gökkuşağının bulutlarla oluşturduğu kartpostallık görüntüler görenleri kendine hayran bıraktı. İstanbul’da sağanak yağmur sonrası oluşan gökkuşağı havadan görüntülendi. Gökkuşağının muhteşem görüntüleri görenleri kendine hayran bıraktı. Gökkuşağı, gökyüzünde oluşturduğu renk cümbüşü ve bulutlarla bütünleşen haliyle kartpostallık görüntüler oluşturdu.
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