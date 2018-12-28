Gökkuşağı renginde okul geçidi

-Okulda düzenlenen programda polisin açıklamaları

-Programdan görüntü.



( AMASYA )- Bu okul geçidi Türkiye’de ilk AMASYA



- Amasya’da bir okulun önündeki okul geçidi gökkuşağı renklerinde tasarlandı. Farklı renkler ve işaretlemelerle sürücülerin dikkatini çekmek adına sıcak renklerin ağırlıklı olduğu görünümdeki okul geçidi Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyor. Amasya Emniyet Müdürlüğünün uyguladığı ‘Yol kullanıcılarında renk algısının etkileri’ adlı proje kapsamında Hacılar Meydanı Mahallesi'ndeki bir okulun önündeki geçit, Amasya Belediyesinin de ortak olduğu proje ile rengarenk bir görünüme kavuştu. Proje danışmanlığını Trafik Şubesi Müdürü Ömer Kapsal ile birlikte yapan polis memuru Mustafa Şahin, rengarenk şekildeki okul geçidinin Türkiye’de ilk olarak Amasya’da uygulandığını söyledi.



Yapılan araştırmalarda renklerin insanda fizyolojik ve psikolojik etkiler oluşturduğunun tespit edildiğine dikkat çeken Şahin, “Sıcak renkler çabuk algılanmaları ve görsel bir düzen içerisinde görülebilir oldukları için bize yakın olma ve tehlike hissi uyandırırken soğuk renkler çabuk algılanmadığından dolayı uzaklık hissi doğurur ki buda tehlikenin zamanında fark edilmesini engeller” diye konuştu.

Proje kapsamında görev alan okul geçidi görevlisi öğretmen ve öğrencilere hediyeler veren Amasya Valisi Dr. Osman Varol da projenin kentteki diğer okulların önlerinde uygulanmasının planlandığını söyledi.



Öğrencilerin akülü arabalara binip kontrollü şekilde geçiş yaptıkları programa Garnizon komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, Emniyet Müdürü Fahri Bulut ile Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş de katıldı.

(MÇ-SLH-

