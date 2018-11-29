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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Gökırmak'ta toplu balık ölümü - KASTAMONU

Gökırmak'ta toplu balık ölümü - KASTAMONU

- Gökırmak'ta toplu balık ölümü - Nehirden detay görüntü - Kıyıya vuran ölü balıklardan detay görüntülerGökırmak'ta toplu balık ölümü - Kızılırmak Nehri'nin en büyük kolu olan Gökırmak'ta telef olan balıklar kıyıya vurduKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'nun Taşköprü ilçesinden geçen Gökırmak'ta toplu balık ölümleri yaşandı.Kızılırmak Nehri'nin en büyük kolu olarak bilinen Gökırmak'ın şehir merkezinden geçen bölümünde suyun yüzeyine çok sayıda telef olmuş balık çıktı.Taşköprü ilçesine adını veren tarihi köprünün altında ölü balıkları görenler, durumu yetkililere bildirdi.Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, kıyıya vuran ölü balıklardan, Çevre ve Şehircilik İlçe Müdürlüğü ekipleri de ırmağın suyundan numune aldı.Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, belediye hoparlörü aracılığıyla ırmaktan balık tutulmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

Balık Ölümü Bild Ölü Balık 

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