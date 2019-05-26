Gökhan Tepe, Manisalılarla bir araya geldi



- Sahnelerin sevilen ismi ünlü sanatçı Gökhan Tepe, Akhisar Belediyesi tarafından organize edilen 560. Çağlak Festivali’nin son gününde sahne alarak Akhisarlılara unutulmaz bir gece yaşattı. Akhisar Gölet alanında gerçekleştirilen konserde, sevilen sanatçı Seninle Her Yere isimli son albümünden ve Canözüm isimli çıkış şarkısı olmak üzere bilindik tüm şarkılarını seslendirdi. Yorumcu kimliğinin yanı sıra yaptığı bestelerle de adından söz ettiren Gökhan Tepe, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya teşekkür ederek başladığı konserde, pop, arabesk ve sanat müziği eserlerini de kendi yorumuyla seslendirdi. Bir saat kadar sahne performansı sergileyen sanatçının konserinde engelli vatandaşlar da kendileri için ayrılan sahnenin ön tarafından sevdikleri sanatçıyı izleme imkanı buldu. Konser boyunca şarkılara eşlik ederek bol bol video çeken izleyiciler, Gökhan Tepe şarkılarıyla gönüllerince eğlendi. Sahnede Evlilik Teklifi Sürprizi Akhisarlı Cengiz İlerigelen isimli genç, sahneye çıkarak kız arkadaşı Kübra Dinler’e binlerce Akhisarlı ve ünlü sanatçı Gökhan Tepe’nin önünde evlenme teklif etti. Akhisarlıların ayakta alkışladığı o muhteşem anda mutluluktan ağlayan genç kız, erkek arkadaşının evlenme teklifini kabul ettiğinde büyük bir alkış koptu. Mutlu çift, "Bu anı ömrümüzün sonuna kadar unutmayacağız. O anı hissetmek çok güzel ve özel bir duyguydu" dedi.

Konser sonunda Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “çok keyifli bir festival geçirdik, hepinize katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. İnanın bu daha başlangıç, çok daha güzel festivallerimiz olacak ileri ki yıllarda. Ayrıca Gökhan beye de bu muhteşem performansı için ayrıca teşekkür ediyorum” diyerek günün anısına usta sanatçıya çiçek ve Akhisarspor forması takdim etti. (BG-

