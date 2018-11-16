Gökhan Kırdar yeni şarkılarını ilk defa Üsküdar'da söyledi

-Başkandan Görüntü

-Başkanın konuşması

-Gökhan Kırdar röportajı

-Detay görüntüler



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Yerine sevemem, Üstüme Basıp Geçme gibi şarkılarıyla bilinen ünlü sanatçı Gökhan Kırdar yeni çıkardığı albümdeki şarkılarını ilk defa Üsküdar'da söyledi.



Yerine Sevemem, Üstüme Basıp Geçme, Yağmur gibi unutulmayan şarkıları ve başyapıt olmuş film ve dizi müzikleriyle uluslararası hayran kitlesi edinen Gökhan Kırdar, 15 gün içinde çıkacak yeni albümünden şarkıları ilk kez Üsküdar'da söyledi.



Üsküdar Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde verdiği konserde ‘Aşkla Düşleyiş, Köklerden Göklere’ gibi yeni eserlerinin yanı sıra unutulmaz şarkılarını da sevenleri için söyleyen Kırdar, Üsküdarlı vatandaşlara müzik şöleni yaşattı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’inde katıldığı konsere büyük ilgi gösteren vatandaşlar doyasıya eğlendi. “Müziğinde hem geleneklerimiz hem de modern dünya var“ Gökhan Kırdar’ın müziğinde hem geleneklerimizin hem de modern müziğin olduğunu dile getiren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sanatçı Gökhan Kırdar’a verdiği konser için teşekkür ederek, “Bir şey itiraf edeyim. Ben ilk defa böyle bir konsere katılıyorum. Bu akşam birlikte dinledik. Müziğinde hem tarihimiz, hem geleneklerimiz, hem değerlerimiz ve onun derinlikleri var. Modern dünyanın, modern müziğin sesleri var. Birlikte biz varız. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız“ dedi.

“Yeni albüm ‘Aşkla Düşleyiş’ hem Türkçe hem İngilizce yayınlanacak“ Üsküdar Belediyesi’ne ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’e bu konseri gerçekleştirdikleri için teşekkür eden sanatçı Gökhan Kırdar, “Son albüm çalışması 2009 yılıydı. 10 yıl geçti. Şimdi hem Türkçe hem İngilizce yayınlayacağımız dünya çapında ‘Aşkla Düşleyiş’ adında yeni bir albüm serisi yayına sunulacak. Beraberinde de konser çalışmaları var. Turnemiz olacak. Ben tabi ki Üsküdar Belediyesi davet edince burada olmaktan çok mutlu oldum. Başlangıç olarak burada Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen beye ve katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum“ diye konuştu.

“Tespit edilmiş herhangi bir kronik ya da hayati hiçbir sorun yok“ Mayıs ayında akciğer rahatsızlığı geçirdiği iddia edilen ve 3 gün yoğun bakımda kalan Kırdar, “O dönem biraz yorgunluk vardı ama patolojik olarak yaz aylarında tetkikler sürdü. Herhangi bir patoloji derdi, sorun edebilecek tehlikeli bir hastalığa rastlanmadı. Yorgunluk kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Tespit edilmiş herhangi bir kronik ya da hayati hiçbir sorun yok. Şu an çok iyiyim. Yeniden müzik çalışmalarıma ve müzik terapi çalışmalarıma devam ediyorum “ şeklinde konuştu.



