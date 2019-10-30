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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Gökdelenler sis altında kaldı İzle

Gökdelenler sis altında kaldı İzle

- Siste kaybolan binalar aktüel görüntüsü

Aktüel 

-- Drone görüntüsü

( İSTANBUL - DRONE)-İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu İSTANBUL

- İstanbul’da yoğun sis etkili oldu. Yüzlerce metre yükseklikteki dev gökdelenler sis nedeniyle adeta görünmez hale geldi. Anadolu yakasında etkili olan sis havadan görüntülendi. İstanbullular güne yoğun sisle uyandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis nedeniyle kentin sembolü olan yapılar adeta görünmez oldu. Vatandaşlar sis nedeniyle, Anadolu yakasındaki yüzlerce metre yükseklikteki gökdelenleri fark etmekte bile güçlük yaşadı. Ataşehir’de siste kaybolan bazı binalar İHA tarafından havadan görüntülendi. (CE-EY-
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