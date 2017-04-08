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8 Nisan 2017 Cumartesi günü yayınlandı
Gökçek: Bu millet seni tükürüğüyle boğar Hüsnü haddini bileceksin

Gökçek: Bu millet seni tükürüğüyle boğar Hüsnü haddini bileceksin

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Beyaz TV'de Latif Şimşek'in Sunduğu ' Dinamit ' programına katılarak, çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

Latif Şimşek Belediye Başkanı Dinamit Melih Gökçek 


CHP'li Hüsnü Bozkurt'un skandal sözlerini değerlendiren Gökçek ' Sen korkağın teksisin Hüsnü. Bu millete öyle hakaret edemezsin. Sana bu millet bir tekme vurur nereden geldiğini şaşırırsın. Konya'da milletin içine nasıl çıkacaksın? Vallahi tükürükle boğarlar seni haddini bileceksin. Soruşturma açılınca kıvırmaya başladı. Acayip kıvırıyor. Soyadı da ona yakışmıyor. Önce soyadını değiştirsin. Hüsnü Kıvrak yapabilir mesela. ' dedi.

Hüsnü Bozkurt'un danışmanı Ali Arıç'ın bylock nedeniyle memuriyetten ilişkisinin kesildiğini söyleyen Gökçek ' Ben de soruyorum FETÖ'cü müsün Hüsnü? FETÖ'den talimat geldi mi sana Hüsnü? Aklını başına al Hüsnü? Yayına bağlan bekliyoruz Hüsnü? ' diye konuştu.
Latif Şimşek Hakkında
Latif Şimşek 01.05.1963 yılında Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde doğdu. İlkokulu Yozgat’ın Yerköy ilçesinde bitiren Latif Şimşek, 1982 Yılında Ankara Merkez imam Hatip Lisesi (Şimdiki Tevfik İleri İmam Hatip Anadolu Lisesi) ni bitirdikten sonra Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek okulu’na girdi. 1987 yılında bu okuldan mezun oldu ve aynı yıl Türkiye Gazetesi Ankara Temsilciliğinde muhabir olarak çalışmaya başladı. Polis-adliye muhabirliğinden baş...
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Melih Gökçek Hakkında
Melih GÖKÇEK, 20 Ekim 1948 tarihinde Ankara Keçiören'de doğdu. Babası avukat, annesi ev hanımıydı. Üç çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu olan Gökçek beş yaşına kadar Başkent Ankara'da ikamet etti. Babasının işi dolayısıyla Gaziantep’e taşınan Gökçek, ilk, orta ve lise eğitimini Gaziantep‘te tamamladı. 1967 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni kazanınca tekrar Ankara’ya yerleşti. Mülkiye’den sonra Gazi Üniversitesi Gazeteci...
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