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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Gökçeada'ya 'kumtaşı ocağı' kurulacağı iddiası - ÇANAKKALE İzle

Gökçeada'ya 'kumtaşı ocağı' kurulacağı iddiası - ÇANAKKALE İzle

Gökçeada'ya "kumtaşı ocağı" kurulacağı iddiası - ÇANAKKALE - Gökçeada'dan detay görüntüler. - Belediye Başkanı Ünal Çetin'in açıklaması.Gökçeada'ya kumtaşı ocağı kurulacağı iddiası - Belediye Başkanı Çetin: - "Buradaki en büyük problemlerden bir tanesi, şu an da halihazırda ruhsat için müracaat edilen lokasyon ile alakalı. Bizim ciddi bir turizm merkezimiz olarak kabul edilen Kaleköy'e çok yakın bir yerde olması münasebetiyle burada yapılacak bu madencilik çalışmasının bölgedeki turizmi olumsuz yönünde etkileyeceği konusunda düşünceler var"ÇANAKKALE (AA) - Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, özel bir maden şirketince adaya kumtaşı ocağı kurulacağı iddiasına ilişkin "Buradaki en büyük problemlerden bir tanesi, şu an da halihazırda ruhsat için müracaat edilen lokasyon ile alakalı. Bizim ciddi bir turizm merkezimiz olarak kabul edilen Kaleköy'e çok yakın bir yerde olması münasebetiyle burada yapılacak bu madencilik çalışmasının bölgedeki turizmi olumsuz yönünde etkileyeceği konusunda düşünceler var." dedi.
Çetin, bir otelde gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyanın ilk "cittaslow (sakin) adası" ve Türkiye'nin en büyük adası unvanına sahip olan Gökçeada'da bir süre önce de altın ve gümüş madeni kurulmasıyla ilgili bazı girişimler olduğunu, ardından bu girişimlerle ilgili başvuruların geri çekildiğini hatırlattı.İlçenin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kaleköy mevkisine özel bir maden şirketince kumtaşı ocağı kurulmasıyla ilgili ruhsat müracaatı yapıldığını öğrendiklerini belirten Çetin, konuyu araştırdıklarını vurguladı.Çetin, konu hakkında yeni bilgi sahibi olduklarını dile getirerek şöyle konuştu:"Gökçeada'nın yüzyıllardan bu yana devam eden tarihi sürecinde, tarihi ve kültürel dokusunu, mimarisini bugünlere taşıyabilmek adına aslında 'kumtaşı' diye tabir edilen, Gökçeada halkının da tabiriyle adanın doğal taşı dediğimiz bu taşın kullanılması ve tarihi kültürel ve mimari dokunun yarınlara taşınması bizim için de önemli. Buradaki en büyük problemlerden bir tanesi, şu an da halihazırda ruhsat için müracaat edilen lokasyon ile alakalı. Bizim ciddi bir turizm merkezimiz olarak kabul edilen Kaleköy'e çok yakın bir yerde olması münasebetiyle burada yapılacak bu madencilik çalışmasının bölgedeki turizmi olumsuz yönünde etkileyeceği konusunda düşünceler var."Belediye Başkanı Çetin, yerel yönetim olarak bu konunun yakın takipçisi olacaklarını kaydetti.

Mimari Yerel Yönetim Yakın Takip Büyük Ada 

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