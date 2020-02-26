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26 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Gökçeada seferlerine fırtına engeli İzle

Gökçeada seferlerine fırtına engeli İzle

Boğazdaki feribotlardan detay görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

Akkale Deniz Ulaşımı 


- Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına sebebiyle Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den 09.00 seferinin saat 11.00'a ertelendiğini duyurdu. Firmadan yapılan açıklamada Kabatepe-Gökçeada hattında bugünkü diğer tüm seferlerin ise iptal edildiği açıklandı.
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