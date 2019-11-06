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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Gökçeada seferlerine fırtına engeli İzle

Gökçeada seferlerine fırtına engeli İzle

Boğazdan geçiş yapan feribotlardan detay görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

İletişim Adala Akkale Elverişsiz Hava Deniz Ulaşımı 


- Çanakkale Boğazı ve adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş, olumsuz hava şartları Kabatepe-Gökçeada seferlerinin geçici olarak iptal edildiğini duyurdu. Gestaş internet sayfasından yaptığı açıklamada, “6 Kasım 2019 Çarşamba (bugün) Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 13:00, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise saat 15:00 seferleri elverişsiz hava şartları sebebiyle iptal edilmiştir. Hatlarımızda yoğunluk olması halinde adalar hattında ek seferler düzenlenmekte; Boğaz hattında ise seferlerimiz saatsiz olarak yapılmaktadır. Anlık sefer bilgisini 444 0 752 numaralı GESTAŞ İletişim Merkezi'nden 7/24 saat öğrenebilirsiniz. İyi yolculuklar dileriz” ifadelerine yer verdi.
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