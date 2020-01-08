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08 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Gökçeada-Kabatepe feribot seferleri iptal edildi

Gökçeada-Kabatepe feribot seferleri iptal edildi

Gökçeada-Kabatepe hattındaki bir feribotun kaptan köşkünden görüntü

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

Feribot Seferleri Kaptan Köşkü Akkale Deniz Ulaşımı 


- Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki poyraz fırtınası sebebiyle Gökçeada-Kabatepe hattında bugün saat 15.30'dan sonraki seferlerin iptal edildiğini açıkladı.
Kuzey Ege Denizi'nde son günlerde şiddetini arttıran poyraz fırtınası deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması bölgede yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle Gökçeada-Kabatepe hattında saat 15.30'dan sonraki seferlerin iptal edildiğini açıkladı.
Öte yandan Çanakkale-Kilitbahir-Eceabat hattındaki seferlerde ise herhangi bir aksama yaşanmıyor.
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