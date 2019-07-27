Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Gökçeada’da korkutan yangın

Gökçeada’da korkutan yangın

Bölgeden görüntüler

Akkale Gesi Helikopter Yükselen Trol 

-Yangından ve yükselen dumanlardan görüntüler
-Bölgeye sevk edilen helikopterden görüntüler
-Yangını söndürmek için çalışan ekiplerden görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale’nin Gökçeada ilçesindeki makilik bir alanda yangın çıktı. Yangın henüz kontrol altına alınamadı. Edinilen bilgilere göre; Eşelek mevkiinde bulunan bir çöp bölgesinde çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede çevreye yayıldı. İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarına destek için bölgeye 1 helikopter de sevk edildi. Rüzgar sebebiyle kısa sürede büyüyen ve henüz kontrol altına alınamayan yangını adalılar panikle takip ediyor. Yangının, bölgedeki çöplerin yanması sonucu ortaya çıktığı ve kısa sürede büyüdüğü iddia ediliyor.
İlgili Foto Galeriler
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Kuzey Irakta MİT Operasyonu!Kuzey Irakta MİT Operasyonu!
Sahte Dolarlar Emniyetin Önünde SergilendiSahte Dolarlar Emniyetin Önünde Sergilendi
Hakan Atilla İstanbul'da!Hakan Atilla İstanbul'da!
Suriyelilerin Bayram Yolculuğu BaşladıSuriyelilerin Bayram Yolculuğu Başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı