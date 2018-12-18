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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Gökçeada'da feribot seferlerine fırtına engeli İzle

Gökçeada'da feribot seferlerine fırtına engeli İzle

Çanakkale Boğazı'ndan ve Çanakkale Boğazında sefer yapan feribotlardan görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

Feribot Seferleri Adala Akkale Deniz Ulaşımı 


- Çanakkale'de Gökçeada'ya bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri etkili olan fırtına nedeniyle iptal edildi. Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den saat 12.00 seferleri yapılacağını diğer seferlerin yapılamayacağını duyurdu. Çanakkale Boğazı’nda diğer seferler ise normal olarak sürüyor.
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