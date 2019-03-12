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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Gökçeada'da feribot seferlerine fırtına engeli

Gökçeada'da feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazından görüntüler

Feribot Seferleri Akkale Hava Muhalefeti Muhalefet Deniz Ulaşımı 

-Çanakkale Boğazında sefer yapan feribotlardan görüntü

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale'de bazı feribot seferleri fırtına sebebiyle iptal edildi. Kuzey Ege'de etkili olan fırtına sebebiyle Gökçeada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. yetkilileri, hava muhalefeti sebebiyle bugün Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada'dan 13:00 seferinin 14:00'de, Kabatepe'den ise 15:00 seferinin 17:00'de yapılacağını, Gökçeada'dan saat 18.00, Kabatepe'den saat 20.00 seferinin iptal edildiğini duyurdu.
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