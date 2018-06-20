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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Gök gürültüsü vatandaşlara çığlık attırdı

Gök gürültüsü vatandaşlara çığlık attırdı

- YAĞMURDAN KORUNMAYA ÇALIŞANLAR

Yağmurlu Sağanak Yağış Sağanak Yağmur Akalan Hava Sıcaklıkları 

-- YAĞMURDAN KAÇANLAR
-- GÖKGÜRÜLTÜSÜNE ÇIĞLIK ATAN VATANDAŞLAR
-- DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak yağmur kent merkezinde etkili olurken, gökgürültüleri vatandaşları korkuttu. Edinilen bilgiye göre, Bolu’da sabah saatlerinde normal seyrinde giden hava sıcaklıkları, akşam saatlerinde yerini yağmurlu havaya bıraktı. Kent merkezinde akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, korunmak için İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan pasajların içine girdi. Bazı vatandaşlar ise, yağmurun sona ermesini apartman saçaklarının altında bekledi. Dün de etkili olan yağmur nedeniyle hazırlıklı olanlar ise, yanlarında bulunan şemsiyeleri ile ıslanmaktan kurtuldular. Yaklaşık yarım saat boyunca etkisini şiddetli gösteren yağmurla birlikte, ani gökgürültüleri caddede yürüyen vatandaşların çığlık atmasına neden oldu. (FC
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