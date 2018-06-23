Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Göçükten kurtulan maden işçisi Recep Yurtseven - ZONGULDAK Haberi

Göçükten kurtulan maden işçisi Recep Yurtseven - ZONGULDAK Haberi

- Yaralı işçiden detaylar - Yaralı işçi ile röportaj Zonguldak 'ta maden ocağındaki göçük - Göçükten kurtulan maden işçisi Recep Yurtseven: - "Kömür kazısı esnasında bir anda tavandan taşlar düştü. Bir iş kazası meydana geldi. Nasıl olduğunu ben de pek anlamadım. Tavan üzerime çöktü"ZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ın Kilimli ilçesinde bir kömür ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçilerden Recep Yurtseven, "Kömür kazısı esnasında bir anda tavandan taşlar düştü. Bir iş kazası meydana geldi. Nasıl olduğunu ben de pek anlamadım. Tavan üzerime çöktü." dedi.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesi'ne bağlı ocakta eksi 360 ila 460 kotlarında yaşanan göçükte mahsur kalan maden işçisi Recep Yurtseven'i tedavi gördüğü hastanede AK Parti Zonguldak Milletvekili adayı Polat Türkmen, İl Başkanı Zeki Tosun ve öteki yetkililer ziyaret etti.Türkmen, ziyarette geçmiş olsun dileklerini ileterek, işçinin bir an önce sağlığına kavuşmasını diledi.Yurtseven, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşadıklarının anlatacak gibi olmadığını ve yerin altının zor olduğunu söyledi.

"Allah razı olsun beni sağ salim çıkardılar." diyen Yurtseven, "Benim için çok dua etmişler. Herkese teşekkür ederim. Kömür kazısı esnasında bir anda tavandan taşlar düştü. Bir iş kazası meydana geldi. Nasıl olduğunu ben de pek anlamadım. Tavan üzerime çöktü. Her şey bir anda oldu bitti. Ne kadar süre yer altında kaldığımın farkında değilim." ifadelerini kullandı. - "Birbirimizle sesli haberleşiyorduk"Yurtseven, göçük sırasında arkadaşlarıyla seslenerek haberleştiklerine dikkati çekerek, "Birbirimizle sesli haberleşiyorduk. Sonra bir kopukluk oldu. Saatler sonra ben kendimi kaybetmişim. Beni nasıl aldılar, oradan nasıl çıkarttılar bilmiyorum. İlk etapta irtibat halindeydik. Bana, 'Neredesin, yaklaştık, etrafınızda su var mı?' diyorlardı. Sonra beni kurtardılar." dedi.
İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner de işçilerin hastaneye geldiklerinde durumlarının iyi olduğunu belirterek, "Sadece kasların ezilmesine bağlı bir durum var. Oradaki çıkan zehirli maddeler böbreğe zarar verdi. Şu an takip altındalar. Görüntü olarak ilk geldiklerine göre değerleri düşmüş. Hayati tehlikeleri, kalıcı felç veya kırık gibi bir şeyleri yok. Takip amaçlı yatıyorlar. Birkaç gün içinde iz kalmadan taburcu edilecekler." ifadesini kullandı. - OlayTTK Karadon Müessese Müdürlüğü'ne bağlı Kilimli İşletme Müdürlüğü'nde dün 16.00 - 24.00 vardiyasında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana gelmiş, mesai arkadaşları ve TTK tahlisiye ekipleri göçükte mahsur kalan üç işçiyi kurtarmak için çalışma başlatmıştı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından işçilerden Ferdi Oral bulunduğu yerden çıkarılmıştı. Olayda yaralanan madenci daha sonra ambulansla hastaneye götürülmüştü.Ocakta yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucu madenciler Mevlüt Karagül ve Recep Yurtseven bulundukları yerden alınarak kuyu başındaki asansörle yukarı çıkarılmış, sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan işçiler daha sonra Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Kömür Ocağı Geçmiş Olsun Maden Ocağı Maden İşçisi Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
İşte Manisa Soma'daki Yaşam Odalarıİşte Manisa Soma'daki Yaşam Odaları
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı