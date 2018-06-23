Göçükten kurtulan maden işçisi Recep Yurtseven - ZONGULDAK Haberi
- Yaralı işçiden detaylar - Yaralı işçi ile röportaj Zonguldak 'ta maden ocağındaki göçük - Göçükten kurtulan maden işçisi Recep Yurtseven: - "Kömür kazısı esnasında bir anda tavandan taşlar düştü. Bir iş kazası meydana geldi. Nasıl olduğunu ben de pek anlamadım. Tavan üzerime çöktü"ZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ın Kilimli ilçesinde bir kömür ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçilerden Recep Yurtseven, "Kömür kazısı esnasında bir anda tavandan taşlar düştü. Bir iş kazası meydana geldi. Nasıl olduğunu ben de pek anlamadım. Tavan üzerime çöktü." dedi. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesi'ne bağlı ocakta eksi 360 ila 460 kotlarında yaşanan göçükte mahsur kalan maden işçisi Recep Yurtseven'i tedavi gördüğü hastanede AK Parti Zonguldak Milletvekili adayı Polat Türkmen, İl Başkanı Zeki Tosun ve öteki yetkililer ziyaret etti.Türkmen, ziyarette geçmiş olsun dileklerini ileterek, işçinin bir an önce sağlığına kavuşmasını diledi.Yurtseven, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşadıklarının anlatacak gibi olmadığını ve yerin altının zor olduğunu söyledi.
"Allah razı olsun beni sağ salim çıkardılar." diyen Yurtseven, "Benim için çok dua etmişler. Herkese teşekkür ederim. Kömür kazısı esnasında bir anda tavandan taşlar düştü. Bir iş kazası meydana geldi. Nasıl olduğunu ben de pek anlamadım. Tavan üzerime çöktü. Her şey bir anda oldu bitti. Ne kadar süre yer altında kaldığımın farkında değilim." ifadelerini kullandı. - "Birbirimizle sesli haberleşiyorduk"Yurtseven, göçük sırasında arkadaşlarıyla seslenerek haberleştiklerine dikkati çekerek, "Birbirimizle sesli haberleşiyorduk. Sonra bir kopukluk oldu. Saatler sonra ben kendimi kaybetmişim. Beni nasıl aldılar, oradan nasıl çıkarttılar bilmiyorum. İlk etapta irtibat halindeydik. Bana, 'Neredesin, yaklaştık, etrafınızda su var mı?' diyorlardı. Sonra beni kurtardılar." dedi. İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner de işçilerin hastaneye geldiklerinde durumlarının iyi olduğunu belirterek, "Sadece kasların ezilmesine bağlı bir durum var. Oradaki çıkan zehirli maddeler böbreğe zarar verdi. Şu an takip altındalar. Görüntü olarak ilk geldiklerine göre değerleri düşmüş. Hayati tehlikeleri, kalıcı felç veya kırık gibi bir şeyleri yok. Takip amaçlı yatıyorlar. Birkaç gün içinde iz kalmadan taburcu edilecekler." ifadesini kullandı. - OlayTTK Karadon Müessese Müdürlüğü'ne bağlı Kilimli İşletme Müdürlüğü'nde dün 16.00 - 24.00 vardiyasında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana gelmiş, mesai arkadaşları ve TTK tahlisiye ekipleri göçükte mahsur kalan üç işçiyi kurtarmak için çalışma başlatmıştı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından işçilerden Ferdi Oral bulunduğu yerden çıkarılmıştı. Olayda yaralanan madenci daha sonra ambulansla hastaneye götürülmüştü.Ocakta yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucu madenciler Mevlüt Karagül ve Recep Yurtseven bulundukları yerden alınarak kuyu başındaki asansörle yukarı çıkarılmış, sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan işçiler daha sonra Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.