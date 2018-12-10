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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Göçükten dakikalar ile kurtuldular... Siverek’te ahırın çökme anı kamerada Haberi

Göçükten dakikalar ile kurtuldular... Siverek’te ahırın çökme anı kamerada Haberi

Ahırda inekler yem veren ahır sahibi ve çocukları

Çökme Anı Jandarma Kamera Hayvan 

-Ahırın çökme anı
-Dışarıdan görüntü

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir haftadır etkili olan yağışlar yüzünden, hayvanların içinde bulunduğu ahır çöktü, meydana gelen çökmede 2 inek telef olurken, 2 inek yavrusu yaralandı. Çökme anı ve sonrası güvenlik kamarasına saniye saniye yansıdı. Olay ilçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan Bakmaç muhtarlığına bağlı Kalfalar mezrasında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Mustafa Küreken'e ait içinde ineklerin ve yavruların bulunduğu ahır gece yarısı büyük bir görültüyle çöktü, çöken ahırda 2 inek telef olurken, mahalle halkının yardımıyla toprak altında kalan 2 yavru yaralı olarak kurtarıldı. Ahırın çökme anı güvenlik kamaraları tarafından saniye saniye kaydetti.
Görüntülerde ahırın çökmeden önce ahır sahibi Mustafa Küreken ile çocukları ineklere yem verdikleri gözüküyor. Ahır sahibi ile çocukları ahırdan çıktıktan kısa bir süre sonra ahır çöküyor. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı (MB-SD-
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