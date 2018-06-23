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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Göçükten 6.5 saat sonra kurtarılan madenci: “Olayın ilk anları haberleşiyorduk, sonra iletişim koptu” Haberi

Göçükten 6.5 saat sonra kurtarılan madenci: “Olayın ilk anları haberleşiyorduk, sonra iletişim koptu” Haberi

Madenci Mevlüt Karagöl'den görüntü

Mahsur Kaldı A Haber Diyalog Maden Ocağı Maden İşçisi 

-AK Partililerin ziyaret etmesi
-Başhekim Hasan Tosun ile kısa bir röp.
-Recep Yurtseven'i ziyaret etmeleri
-Recep Yurtseven ile röp.
-Detaylar
--arşiv-
-İşçilerin çıkarılmaları
-Detaylar

( ZONGULDAK -HD) ZONGULDAK

- Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında meydana gelen göçükten 6.5 saat sonra kurtarılan madenci o anları anlattı. Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Karadon Müessese Müdürlüğü’ne ait maden ocağında meydana gelen göçükte Recep Yurtseven ve Mevlüt Karagöl isimli madenciler mahsur kaldı. TTK tahlisiye ekiplerinin ve mesai arkadaşlarının yoğun kurtarma çalışması sırasında maden ocağında ikinci bir göçük meydana gelmesi üzerine işçilerle kurulan irtibat da kesildi. Ancak yoğun çabalara rağmen işçiler Recep Yurtseven ve Mevlüt Karagöl’e 6.5 saat sonra sağ olarak ulaşıldı. Atatürk Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri süren madencilerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. “İlk başlarda haberleşiyorduk sonra kopukluk oldu” Hastanedeki tedavisi süren maden işçisi Recep Yurtseven o anları gazetecilere anlattı. Göçükten sonra sürekli dua ettiğini anlatan Yurtseven, kurtarma çalışmaları sırasında ekiplerle iletişim halinde olduklarını daha sonra ise iletişimin koptuğunu aktardı. Yurtseven, “Yerin altı çok zor ama Allah razı olsun. Çok şükür kurtulduk. Sağ salim bizi çıkardılar. Çok dua etmişler. Hepsinden Allah razı olsun. Kömür kazısı esnasında bir anda tavandan taşlar düştü. İş kazası işte. Nasıl olduğunu bende anlayamadım. Tavandan üzerimize çöktü. Nasıl olduğunu pek anlayamadık. Bir anda oldu. Ne kadar kaldığımızı hatırlamıyorum. Biz zaten ilk başlarda haberleşiyorduk. Sonradan bir kopukluk oldu. Ben kendimi kaybetmişim. Nasıl aldılar nasıl çıkardılar hatırlamıyorum. İlk etapta iletişim halindeydik. Neredesin, yaklaştık. Diye diyalog halindeydik. Etrafımızda neler olduğunu söylüyorlardı” diye konuştu.
Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hasan Tosun ise yoğun bakımda tedavisi süren Mevlüt Karagöl ve Recep Yurtseven’in sağlık durumu hakkında bilgi vererek, “Endişelenecek bir şey yok. 8 saat göçükte kaldığı için ezilmeye bağlı biraz enzimlerinde artış olmuş. Düşmeye başladı.
Dinlenmeye ihtiyacı var. Şu an itibariyle durumları stabil. Gözlem amacıyla bekletiyoruz” ifadelerine yer verdi. İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner ise “Geldiklerinde durumları iyiydi. Sadece ezilmeye bağlı değerleri düşüktü. Ezilme sendromu vardı. Takip ediliyorlar. Geldikleri vakte göre değerleri normale döndü. Takip amaçlı yatırılıyorlar. Birkaç güne tamamen taburcu edeceğiz” diye konuştu.

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