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30 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Göçükte ölen işçi üniversiteyi kazanan kızı için yeniden madene girmiş

Göçükte ölen işçi üniversiteyi kazanan kızı için yeniden madene girmiş

Ramazan Katırcı'nın fotoğrafı

Cennet Cenaze Maden Ocağı Gözyaşı Maden İşçisi 

-Köy muhtarı Mehmet Çelik ile röportaj
-Ölen işçinin ağabeyi Feyzullah Katırcı ile röportaj
-Ailenin feryatları
-Cenazenin araca konulması, aracın gidişi
-Arşiv görüntü

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta özel maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren 41 yaşındaki madenci Ramazan Katırcı'nın otopsi işlemleri tamamlandı. İşçinin morg önünde bekleyen ailesi feryat ederek gözyaşı döktü. Göçükte ölen işçinin üniversiteyi kazanan kızı için madende çalışmaya başladığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel bir maden ocağında göçük meydana gelmiş, 3 çocuk babası 41 yaşındaki maden işçisi Ramazan Katırcı göçük altından mesai arkadaşlarında kurtarılmıştı. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Otopsi işlemleri tamamlanan işçinin cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak Kızılbel köyüne götürüldü. Kızı için yeniden madene işe girmiş Göçükte ölen işçinin dramı ise yürekleri burktu. İşçinin üç çocuğundan en büyüğü olan kızının Bülent Ecevit Üniversitesi Anestezi Bölümü'nü kazandığı ve babasının da bu sebeple madende çalışmaya başladığı öğrenildi. Katırcı'nın daha önceki süreçlerde maden ocağında çalıştığı ancak madencilik sektörünün zorluğu sebebiyle birkaç kez işi bıraktığı öğrenildi. Ancak kızının ve diğer çocuklarının eğitimi sebebiyle yeniden madene işe başladığı öğrenildi. Köy muhtarı konuştu Morg önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Kızılbel köyü muhtarı Mehmet Çelik, "Bir göçük sonucu kardeşimiz göçük altında kalması sonucu vefat etmiştir. Kendisi köyümüzde çok sevilen bir gencimizdi. Aile durumu çok kötü olmakla beraber sırf çocukları için yer altında çalışmayı göze alan bir arkadaşımızdı. Mağduruz, üzgünüz. Mekani cennet olsun. Üç çocuğu var. İki kız bir erkek. Zaten Ramazan Katırcı'nın çalışma sebebi çocukları içindir. Kızının biri üniversiteyi kazandı. Anestezi bölümünü kazandı. Sırf erken emekli olabilmek için madene girdi. Maalesef dün akşam kaybetti. Çalışma esnasında tavandan göçük meydana gelmiş. Dört arkadaşmışlar. Üç yaralı ve kardeşimizi kaybettik. Bu gün ikindi namazını mütekip toprağa vereceğiz" dedi.
"Ağabey gidişimiz olur, dönüşümüz olmayabilir" Madencinin ağabeyi Feyzullah Katırcı, "20 yıldır işçilik, amirlik yaptım. Ocakta tedbir diye bir şey vardır. Ben buranın emniyetli olduğuna inanmıyorum. Buna her seferinde ağabey ocak tehlikeli derdi. Çok sıkıntılı derdi. Gidişimiz olur, dönüşümüz olmayabilir derdi. O yüzden bende kendim madenci olduğum için çok iyi biliyorum. Büyük ihtimalle tahkimatsız, buna savcı karar verecek. Acımız büyük" dedi.
Madencinin eşi Ayla Katırcı ve çocuklarını morg önünde yakınları teselli etti. Otopsi işlemleri tamamlanan işçinin cenazesi Kızılbel köyünde toprağa verilecek.
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