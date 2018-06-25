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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Göçükte kalan maden işçilerine geçmiş olsun ziyareti Haberi

Göçükte kalan maden işçilerine geçmiş olsun ziyareti Haberi

Başhekimi ziyaret etmeleri

Geçmiş Olsun 

-Makamdan detaylar
-Yaralı işçiyi ziyaret etmeleri
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( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- 22 Haziran 2018 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesi’ne ait ocakta meydana gelen göçükte mahsur kalan ve 6.5 saat sonra kurtarılan maden işçileri Recep Yurtseven ile Mevlüt Karagöl’ün tedavileri Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’nde (ZADH) sürüyor. TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, TTK Genel Müdür Yardımcıları İsmail Güner, Ercan Gebeş, GMİS Genel Mali Sekreteri Adnan Tıska ile TTK daire başkanları, ZADH Başhekimi Dr. Hasan Tosun’u ziyaret ederek yaralılar hakkında bilgi aldılar. ZADH Başhekimi Dr. Hasan Tosun, maden işçileri Yurtseven ile Karagöl’ün sağlık durumları ve tedavi süreçleri ile ilgili bilgi verdi. Ardından heyet, tedavi görmekte olan maden işçileri Recep Yurtseven ile Mevlut Karagöl’ü ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulunarak acil şifalar dilediler.
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