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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Göçük nedeniyle sular altında kalan evler tahliye edildi Haberi

Göçük nedeniyle sular altında kalan evler tahliye edildi Haberi

Yaşlı adam torunlarıyla evden çıkarken detay

Polis Görme Engelli Kanalizasyon Polis Kontrolü Yaşlı Adam 

-Görevliler 5 çocuğu ve yaşlı adamı arabaya bindirirken detay
-Karayolları çalışmaları
-Detaylar
-arşiv görüntüleri

( KIRIKKALE )- Evden çıkmak istemeyen yaşlı adamı torunları ikna etti KIRIKKALE

- Kırıkkale-Kayseri karayolu üzerindeki Bağdatlı Köprüsü mevkisinde oluşan göçük nedeniyle kanalizasyon hattının patlaması sonrasında sular altında kalan bölgedeki bazı evler tahliye edildi. Evinden çıkmak istemeyen 70 yaşındaki görme engelli Mehmet Yılan’ı torunları ikna etti. Kırıkkale'de karayolu üzerinde geçen Pazartesi günü yolun kenarındaki dolguda göçük olması sonrasında patlayan kanalizasyon hattının suyu bölgedeki bazı evleri esir altına aldı. Su altında kalan evlerin tahliyesi edilmesi için çalışma başlattı. Tek katlı bir evde 5 torunuyla birlikte yaşayan 70 yaşındaki görme engelli Mehmet Yılan'ı itfaiye ekipleri ve polisler evden çıkartmak için saatlerce ikna etmeye çalıştı. Bugün ise torunlarının devreye girmesiyle evden çıkan yaşlı adamı ve 5 torununu Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileri tarafından götürüldü. 24 saat boyunca aralıksız yağmur altında çalışan ekipler Kayseri yolunun tekrar trafiğe açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Trafiğin akışı polis kontrolünde Yahşihan ilçesi hattından devam ediyor. Zaman zaman trafikte yoğunluk oluşuyor.
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