Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Göçük altındaki işçilerin yakınlarından tepki

Göçük altındaki işçilerin yakınlarından tepki

Polisin ailelerle konuşması

Vagon İnşaat Alanı 

-Ailelerden genel ve detay görüntü

( İZMİR )- Tepkili aileleri AFAD görevlileri sakinleştirdi İZMİR

- İzmir’in Konak ilçesinde bulunana Atatürk Stadyumunun yanında meydana gelen göçükte enkaz altında kalan 2 işçinin yakınlarının bekleyişi sürerken, acılı aileler çalışmaların yavaş ilerlediği gerekçesiyle ekiplere tepki gösterdi. Konak ilçesinde bulunan Halkapınar semtinde metro vagonları için yapılan yer altı park alanının inşaatında meydana gelen göçükte enkaz altında kalan 2 işçiyi arama kurtara çalışmaları devam ediyor. AFAD ekipleri, itfaiye ekipleri ve yüklenici firmaya ait çalışanlar, inşaat alanında bekçi olarak görev yapan Mehmet Ali Yalçın (65) ve Mehmet Çiftçi’ (69) ye ulaşmak için yoğun bir şekilde çalışırken, iki vatandaşın ailesi de göçük alanından bir saniye dahi ayrılmayarak gelecek olumlu haberleri bekliyor. Arama-kurtarma ekipleri çalışmalara ara vermeden devam ederken, acılı ailelerin bazı fertleri aramaların yavaş ilerlediği gerekçisiyle çalışanlara tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar, sabahtan bu yana beklediklerini ve çalışmaların yavaş ilerlediğini iddia etti. Yaşanan bu gelişmenin ardından aileleri sakinleştirmek için gelen bir AFAD görevlisi hem çalışmalar hakkında bilgi verdi hem de aileleri sakinleştirdi. Görevliler sakinleştirdi Ailelerin tepkilerinin ardından yanlarına gelen bir AFAD görevlisi, çalışmalar hakkında bilgi verdi ve sabırlı olmalarını istedi. Çalışmaların yavaş ilerlemediğini belirten görevli, “Biz göçük alanında olması gerektiği gibi çalışıyoruz. Eğer bu süreci hızlandırırsak enkaz altında kalan 2 vatandaşımızın yaşama şansını azaltırız” dedi.
Bunun üzerine AFAD görevlisi, tepki gösteren vatandaşları alarak çalışmaların yapıldığı alana götürdü ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. (TT-
İlgili Foto Galeriler
Kayseride Kamyon Dehşet SaçtıKayseride Kamyon Dehşet Saçtı
Helikopterli Denetimde Yakalandı! Şoke Oldu...Helikopterli Denetimde Yakalandı! Şoke Oldu...
FETÖ'nün Hücre Evlerine Operasyon! 42 Kişi YakalandıFETÖ'nün Hücre Evlerine Operasyon! 42 Kişi Yakalandı
İnşaat İşçileri O Halde Görünce Şoka Girdi!İnşaat İşçileri O Halde Görünce Şoka Girdi!
Esenyurtta Doğalgaz Patlaması!Esenyurtta Doğalgaz Patlaması!
JİTEM'ci Albayım Dedi Sonrası Filmlere Konu Olur...JİTEM'ci Albayım Dedi Sonrası Filmlere Konu Olur...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı