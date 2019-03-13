Göçük altındaki işçilerin yakınlarından tepki

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( İZMİR )- Tepkili aileleri AFAD görevlileri sakinleştirdi İZMİR



- İzmir’in Konak ilçesinde bulunana Atatürk Stadyumunun yanında meydana gelen göçükte enkaz altında kalan 2 işçinin yakınlarının bekleyişi sürerken, acılı aileler çalışmaların yavaş ilerlediği gerekçesiyle ekiplere tepki gösterdi. Konak ilçesinde bulunan Halkapınar semtinde metro vagonları için yapılan yer altı park alanının inşaatında meydana gelen göçükte enkaz altında kalan 2 işçiyi arama kurtara çalışmaları devam ediyor. AFAD ekipleri, itfaiye ekipleri ve yüklenici firmaya ait çalışanlar, inşaat alanında bekçi olarak görev yapan Mehmet Ali Yalçın (65) ve Mehmet Çiftçi’ (69) ye ulaşmak için yoğun bir şekilde çalışırken, iki vatandaşın ailesi de göçük alanından bir saniye dahi ayrılmayarak gelecek olumlu haberleri bekliyor. Arama-kurtarma ekipleri çalışmalara ara vermeden devam ederken, acılı ailelerin bazı fertleri aramaların yavaş ilerlediği gerekçisiyle çalışanlara tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar, sabahtan bu yana beklediklerini ve çalışmaların yavaş ilerlediğini iddia etti. Yaşanan bu gelişmenin ardından aileleri sakinleştirmek için gelen bir AFAD görevlisi hem çalışmalar hakkında bilgi verdi hem de aileleri sakinleştirdi. Görevliler sakinleştirdi Ailelerin tepkilerinin ardından yanlarına gelen bir AFAD görevlisi, çalışmalar hakkında bilgi verdi ve sabırlı olmalarını istedi. Çalışmaların yavaş ilerlemediğini belirten görevli, “Biz göçük alanında olması gerektiği gibi çalışıyoruz. Eğer bu süreci hızlandırırsak enkaz altında kalan 2 vatandaşımızın yaşama şansını azaltırız” dedi.

Bunun üzerine AFAD görevlisi, tepki gösteren vatandaşları alarak çalışmaların yapıldığı alana götürdü ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. (TT-

