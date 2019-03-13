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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Göçük altındaki işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor

Göçük altındaki işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor

olay yerinden görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

Vagon Kanalizasyon Gece Bekçisi 


- İzmir’de metro vagonları için yapılan yer altı otopark alanının inşaatında meydana gelen göçüğün altında kalan 2 gece bekçisini kurtarma çalışmaları devam ediyor. Konak ilçesi Halkapınar Spor Salonu önünde yapımı devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesine ait metro vagonu yer altı otopark alanının inşaatında, sabaha karşı göçük olduğu bilgisi üzerine, yüklenici firma ve belediye yetkilileri olay yerine geldi. Göçüğün farkedilmesiyle çok sayıda ambulans, aks ve AFAD ekipleri de olay yerine intikal etti. Sabah saatlerinde başlayan kurtarma çalışmaları devam ederken, göçük alanında patlayan kanalizasyon borusu ve kayma riskine karşı ilk olarak önlemler alındı. Göçüğün yayılma durumuna karşı kepçe ve kamyonlarla alana haftiyat dolgusu yapıldı. Gece de devam edecek Suyun akışının başka bir yöne yönlendirilmesinin yanı sıra göçük alanındaki inşaat demirleri vinçle alandan kaldırılıyor. Demirlerin kaldırılmasının ardından ekipler, toprağı kazarak işçilere ulaşmaya çalışacak. Çalışmaların gece saatlerinde de devam edeceği öğrenildi. Aileleri bekliyor Öte yandan göçük altında kalanların yakınları da bekleyişini sürdürürken, Kızılay da alanda ikram araçları kurdu. (MD-
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