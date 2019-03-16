Göçük altında kalan işçinin cenazesi alındı

-Cenazenin alınması



( İZMİR ) İZMİR



- İzmir'de, metro yer altı parkında yaşanan göçük sebebiyle toprak altında kalan ve günler sonra cansız bedenlerine ulaşılan Mehmet Ali Yalçın’ın (65) cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından teslim alınırken, Mehmet Çiftçi'nin (69) cenazesi ise otopsi işlemlerinin bitmesinin ardından yakınlarına teslim edilecek. İzmir’in Konak ilçesinde bulunan Halkapınar semtinde, metro vagonları için yapılan yeraltı park alanının inşaatında geçen çarşamba günü göçük meydana geldi. Arama-kurtarma çalışmalarında dün öğlen saatlerinde işçi Mehmet Ali Yalçın’ın (65) cesedine ulaşıldı. Kayıp diğer işçi Mehmet Çiftçi'den (69) de dün gece saatlerinde acı haber geldi. İşçilerin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yalçın'ın cenazesi, bugün aileleri tarafından teslim alındı. Mehmet Ali Yalçın’ın cenazesi, Naldöken Camii’nde öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek. Mehmet Çiftçi’nin cenazesi de otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından teslim alınacak. (CA-

