Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Göçük altında kalan işçinin cenazesi alındı

Göçük altında kalan işçinin cenazesi alındı

Adli tıp kurumundan görüntü

Vagon Cenaze Cenaze Namazı 

-Cenazenin alınması

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'de, metro yer altı parkında yaşanan göçük sebebiyle toprak altında kalan ve günler sonra cansız bedenlerine ulaşılan Mehmet Ali Yalçın’ın (65) cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından teslim alınırken, Mehmet Çiftçi'nin (69) cenazesi ise otopsi işlemlerinin bitmesinin ardından yakınlarına teslim edilecek. İzmir’in Konak ilçesinde bulunan Halkapınar semtinde, metro vagonları için yapılan yeraltı park alanının inşaatında geçen çarşamba günü göçük meydana geldi. Arama-kurtarma çalışmalarında dün öğlen saatlerinde işçi Mehmet Ali Yalçın’ın (65) cesedine ulaşıldı. Kayıp diğer işçi Mehmet Çiftçi'den (69) de dün gece saatlerinde acı haber geldi. İşçilerin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yalçın'ın cenazesi, bugün aileleri tarafından teslim alındı. Mehmet Ali Yalçın’ın cenazesi, Naldöken Camii’nde öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek. Mehmet Çiftçi’nin cenazesi de otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından teslim alınacak. (CA-
İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Murat Göğebakan Cenaze TöreniMurat Göğebakan Cenaze Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı