Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Göçük altında kalan bir kişinin cesedine ulaşıldı (4) - İZMİR

Göçük altında kalan bir kişinin cesedine ulaşıldı (4) - İZMİR

- Ekiplerin göçük alanındaki çalışmalarıİZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediyesince, metro vagonları için yapılan yer altı park alanının inşaatındaki göçükte kalan bekçilerden birinin cesedine ulaşıldı.Alınan bilgiye göre, Konak ilçesi Halkapınar Spor Salonu önünde yapımı devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesine ait metro vagonu yer altı park alanı inşaatında geçen gün meydana gelen göçükte kalan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.AFAD, itfaiye ve AKS ekiplerinin bölgede yaptıkları çalışmalar kapsamında bugün bir kişinin cesedine ulaşıldı.Ekipler, cesedi bulunduğu yerden çıkarmaya çalışıyor.Metro vagonu yer altı park alanı inşaatında 13 Mart'ta sabah vardiyasına gelen görevliler, 2 bekçinin olmaması ve bölgede göçük yaşanması üzerine durumu yetkililere bildirmiş, göçük altında kaldıkları tespit edilen bekçiler için kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Vagon Bild 

İlgili Foto Galeriler
Şehit Babaya Gözyaşlı VedaŞehit Babaya Gözyaşlı Veda
Ankarada Dev Uyuşturucu OperasyonuAnkarada Dev Uyuşturucu Operasyonu
Jandarma O Evleri Tek Tek ArıyorJandarma O Evleri Tek Tek Arıyor
İşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Odaİşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Oda
En İyi Tarım FotoğraflarıEn İyi Tarım Fotoğrafları
Şişlide Çöp Yığınları OluştuŞişlide Çöp Yığınları Oluştu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı