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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Göçük alanında endişeli bekleyiş sürüyor

Göçük alanında endişeli bekleyiş sürüyor

İŞ MAKİNELERİNİN ÇALIŞMASI

Vagon 

-EKİPLERDEN DETAYLAR

( İZMİR ) - İZMİR

- İzmir’in Konak ilçesinde yapımı devam eden metro vagonu yer altı park alanının inşaatında dün sabah saatlerinde göçük meydana geldi. Göçüğün ardından haber alınamayan Mehmet Çiftçi (69) ve Mehmet Ali Yalçın (65) isimli iki işçi için arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ailelerin endişeli bekleyişi sürüyor. İzmir'in Konak ilçesi Halkapınar Spor Tesisleri önünde yapımı devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesine ait metro vagonu yer altı park alanını inşaatında dün sabah saatlerinde göçük meydana geldi. Şantiyede, yüklenici firmaya bağlı çalışan ve haber alınamayan 69 yaşındaki Mehmet Çiftçi ile 65 yaşındaki Mehmet Ali Yalçın'ı kurtarma çalışmaları bu sabah da devam ediyor. Arama kurtarma ekipleri olay yerinde meydana gelebilecek başka bir göçüğe karşı önlem alarak işçileri arıyor. 2 işçinin beton bloklar altında bulunduğu tahmin edilirken ekiplerce beton bloklar kırılıyor. Arama kurtarma çalışmalarının bu işlemin ardından daha da hızlanacağı öğrenildi. Öte yandan işçilerin aileleri de dünden bu yana endişeli bekleyişlerini sürdürüyor. Arama kurtarma faaliyetleri AFAD ekipleri, itfaiye ekipleri ve yüklenici firmaya ait çalışanlar tarafından yapılıyor. (CA-NT-Y)
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